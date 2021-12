GL-leider Klaver twijfelt of coalitie ‘mooie woorden’ waarmaakt

‘Ik heb grote twijfel of deze coalitie de mooie woorden in het regeerakkoord wel waar gaat maken’, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver in een eerste reactie op het woensdag gepresenteerde akkoord. De problemen die het nieuwe kabinet moet oplossen zijn ‘niet nieuw’, terwijl juist dezelfde mensen aan het stuur zitten, aldus de oppositiepoliticus. ‘Dat maakt het ongeloofwaardig.’