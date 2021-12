Partijleiders bescheiden bij presentatie plannen

Bij de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord stelden de partijleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie zich bescheiden op. We weten dat het vertrouwen in de overheid laag is, zei VVD-voorman en demissionair premier Mark Rutte. Hij benadrukte ook in samenwerking met de Kamer het vertrouwen in de overheid te willen herstellen.