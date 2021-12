Milieubeweging blij met hogere klimaatambitie, maar ook kritisch

‘Maar we moeten afwachten wat er straks wordt opgediend’, voegt ze eraan toe. Want veel plannen moeten nog worden uitgewerkt, bijvoorbeeld op het gebied van rekeningrijden. Ze noemt het verder ‘onaanvaardbaar dat de luchtvaart, de meest vervuilende manier van transport, opnieuw de dans ontspringt.’

Dat vindt ook Andy Palmen, die de leiding heeft bij Greenpeace Nederland. Hij noemt het ‘nog te vroeg om de vlag uit te hangen’. Greenpeace ziet weliswaar een ‘trendbreuk richting groen’, maar merkt ook op dat ‘de grote verbouwing van Nederland die nodig is, pas net is begonnen’. Aan concrete plannen ontbreekt het nog volgens Palmen.

Verder omhoog

Alle milieuorganisaties vinden dat de ambities nog verder omhoog zouden moeten: 65 procent CO2-reductie in 2030 is volgens hen noodzakelijk om de temperatuurstijging op 1,5 graad te houden. Ze komen op dat percentage omdat rijke landen als Nederland hun uitstoot, die bijdraagt aan opwarming van de aarde, sneller moeten verminderen dan armere landen.

Het kabinet wil in de klimaatwet opnemen dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55 procent moet zijn verminderd. In het beleid wordt voor de zekerheid nog wat hoger gemikt, op 60 procent.

Kernenergie

De nadruk op kernenergie als energiebron voor de toekomst, de ‘te slappe’ CO2-heffing voor ondernemingen en de miljardensubsidies die grote bedrijven kunnen krijgen voor CO2-opslag, blijven kritiekpunten voor de milieubeweging.

Greenpeace ziet het kabinet wel een ‘grote stap in de aanpak van de natuurcrisis’ zetten. ‘Na decennia van uitstel is gekozen voor de grote en onvermijdelijke hervorming van de Nederlandse landbouw.’ Of het totale maatregelenpakket voldoende zal zijn om kwetsbare natuur de herstellen, is volgens de organisatie wel nog onzeker.