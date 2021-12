Brancheorganisatie BOVAG tevreden met vorm van rekeningrijden

Brancheorganisatie BOVAG is tevreden dat in het coalitieakkoord staat dat er een begin wordt gemaakt met de invoering van betalen naar gebruik van de auto. ‘Dat is goed en dat is noodzakelijk’, zegt algemeen voorzitter Han ten Broeke over een vorm van rekeningrijden. ‘Het huidige autobelastingsysteem is namelijk onhoudbaar, oneerlijk en remt de vergroening.’