Geen nieuwe vergunningen voor gaswinning Waddenzee

Het nieuwe kabinet gaat geen nieuwe vergunningen meer verlenen voor gaswinning in de Waddenzee. Daartegenover steunt het nieuwe kabinet gasprojecten in de Noordzee, valt te lezen in het coalitieakkoord.

De NAM, die zich bezighoudt met de gaswinning in Noord-Nederland, wint sinds de jaren tachtig al gas onder het Nederlandse wad. Deze gaswinning gebeurt vanaf het land. Zo boort de NAM schuin vanaf Ameland en het noorden van Friesland en Groningen. De Natuurbeschermingswet staat gaswinning onder de Waddenzee toe. Maar alleen onder de voorwaarde dat de gaswinning niet schadelijk is voor de natuur. Dan gaat het met name om de bodemdaling die daarmee is gemoeid. De bodem daalt weliswaar door de gaswinning, maar de natuur compenseert dit door de aanvoer van zand en slib uit de Noordzee, aldus de NAM.

Verder gaat het afbouwen van de gaswinning in Groningen zoals gepland door. Volgens VVD, D66, CDA en CU staat de veiligheid van de Groningers voorop. De komende jaren zal het daarom wel nodig zijn extra gas uit het buitenland te halen om aan de energiebehoefte te kunnen voldoen. Eerder was al afgesproken dat de gaswinning in Groningen in de komende jaren wordt afgebouwd naar nul.