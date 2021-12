Wopke Hoekstra gaat het kabinet in. Dat zei de CDA-voorman woensdag na de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord.

‘Ik heb besloten dat ik leiding ga geven aan het CDA vanuit het kabinet’. Welke functie het wordt, zei de huidig demissionair minister van Financiën nog niet. ‘Dat stuk van de formatie is nog niet afgerond. Er is land in zicht, maar dat gesprek moeten we nog afronden.’