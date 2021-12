Vogelbescherming vindt herstel natuur een laatste kans

De natuur in heel Nederland verkeert in deplorabele staat. Niet alleen in natuurgebieden, maar ook op het boerenland en in de stad gaan zelfs heel gewone soorten dieren en planten achteruit. Het voornemen van het nieuwe kabinet om de natuur en de biodiversiteit te herstellen is een laatste kans, vindt Floris van Hest, directeur van Vogelbescherming Nederland.