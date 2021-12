Ontwikkelingssamenwerking krijgt er een half miljard bij

De komende jaren gaat jaarlijks een half miljard extra naar Ontwikkelingssamenwerking. Het geld is bedoeld om arme landen van coronavaccins te voorzien, te helpen met aanpassing aan de opwarming van de aarde en voor de opvang van vluchtelingen in de regio.

Verder benadrukken VVD, D66, CDA en ChristenUnie in hun coalitieakkoord dat handels- en investeringsverdragen ‘een belangrijk instrument zijn in het beleid. Daarbij wordt specifiek gewezen naar CETA, het vrijhandelsverdrag van de EU met Canada. De coalitie heeft in de Eerste Kamer steun van andere partijen nodig om CETA goedgekeurd te krijgen.