Partijen dichten loonkloof onderwijs en verlagen werkdruk

De coalitiepartijen gaan de loonkloof in het basis- en voortgezet onderwijs dichten. Leraren op de basisschool gaan dus flink meer verdienen. Ook streven ze naar een cao voor leraren en bestuurders in het zogeheten funderend onderwijs, schrijven ze in het coalitieakkoord.

VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen bovendien de werkdruk op scholen verlagen. Ze maken geld vrij voor bijvoorbeeld kleinere klassen of meer docenten en begeleiders in een klas.