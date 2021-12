Gommers: prognoses over omikronvariant zijn ongelofelijk somber

Gommers is hoofd van de afdeling intensive care in het Erasmus MC in Rotterdam. ‘We verwachten in de komende weken dat de deltavariant afneemt, dat we iets meer lucht krijgen. Als zorgprofessionals moeten we in januari even op adem komen. Maar we gaan ons op het slechtste voorbereiden voor februari’, zegt hij.

RIVM-baas Jaap van Dissel presenteerde eerder woensdag een berekening, op basis van een Britse studie, dat de omikronvariant in Nederland zou kunnen leiden tot 600 ziekenhuisopnames per dag, waarvan ongeveer 100 op de intensive cares. Gommers: ‘Dan ga je richting de 1700 tot 2000 ic-patiënten met Covid. Zoveel bedden hebben we niet. Dan moet je keuzes gaan maken. De code zwart waar we het al vaker over hebben.’