Coalitie steekt half miljard per jaar in hervorming arbeidsmarkt

Het nieuwe kabinet gaat jaarlijks 500 miljoen euro steken in de hervorming van de arbeidsmarkt. Dat staat in het woensdag gepresenteerde coalitieakkoord. De coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie neemt een reeks adviezen van de belangrijke commissie-Borstlap over, en wil het verschil tussen flex- en vaste contracten verkleinen.

Het kabinet wil ingrijpen in het toeslagen- en belastingstelsel, valt op te maken uit het akkoord. De coalitiepartijen willen toeslagen volledig afschaffen, en het belastingstelsel versimpelen.