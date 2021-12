De Britse overheid hoeft geen genderneutrale paspoorten uit te geven, oordeelt het hooggerechtshof in Londen. Activist Christie Elan-Cane identificeert zich niet als man of vrouw en had een bezwaar tegen het regeringsbeleid ingediend omdat het geslacht in een paspoort niet met een X kan worden aangemerkt.

De vijf rechters hebben zich unaniem uitgesproken tegen het genderneutrale paspoort. Zij zeggen dat dit ook niet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat in een paspoort man of vrouw staat, is volgens het hof relevant voor de identificatie van de houder.

Elan-Cane laat op Twitter weten het vonnis te betreuren en beweert dat de Britse regering en de rechterlijke macht ‘aan de verkeerde kant van de geschiedenis’ staan. De zaak gaat nu naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De Brit probeert al vanaf 1995 een paspoort te krijgen waar geen man of vrouw in staat. Elan-Cane spande bij lagere rechtbanken meerdere rechtszaken over het onderwerp aan, maar verloor ze allemaal. Het is slechts in een beperkt aantal landen mogelijk om het geslacht in een identiteitsdocument aan te geven met X.