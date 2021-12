RIVM verwacht dat luchtkwaliteit verder zal verbeteren

De concentraties stikstofdioxide langs Nederlandse wegen vielen in coronajaar 2020 voor het eerst binnen de Europese normen, zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hoewel de afname van de luchtvervuiling voor een deel te danken was aan de coronamaatregelen, verwacht het instituut dat de verbetering de komende jaren verder zal doorzetten.

Door de coronamaatregelen remde de economie af en werd het rustiger op de wegen. Het effect daarvan ziet het RIVM ook in de hoeveelheid fijnstof die in de lucht terechtkwam. Die voldoet nog niet overal aan de Europese grenswaarden, maar wel op de meeste plekken.

In Zuidoost-Brabant, Noord-Limburg en de Gelderse Vallei werden de normen nog wel overschreden. ‘Het gaat daarbij om gebieden met intensieve veehouderijen’, duiden de onderzoekers. Ook langs een stukje weg bij Velsen, dat vooral bekend is van de staalindustrie, kwam de concentratie fijnstof boven de normen uit.

Minder uitstoot

De corona-effecten zijn hoogstwaarschijnlijk maar tijdelijk. Toch ziet het RIVM ook los daarvan een stijgende lijn. De verwachting is dat verkeer, industrie en veehouderijen minder stikstofdioxide en fijnstof zullen gaan uitstoten.

‘Nieuwe auto’s zijn steeds schoner, of ze zijn elektrisch. Ook komen er steeds meer ‘lage-emissiezones’ in steden’, legt het instituut uit. In dergelijke zones mogen alleen relatief schone auto’s rijden, of zelfs alleen voertuigen die helemaal geen vervuilende stoffen uitstoten. In de praktijk mogen dan alleen nog elektrische voertuigen en voertuigen die op waterstof rijden erin.

Het RIVM benadrukt dat luchtvervuiling schadelijk is voor de gezondheid, zelfs bij concentraties die onder de Europese grenswaarden liggen. Volgens berekeningen van het Europees Milieuagentschap overlijden in Nederland jaarlijks zo’n 11.000 personen vroegtijdig doordat ze aan fijnstof en stikstofdioxide worden blootgesteld. Gemiddeld is de levensverwachting van mensen in Nederland 9 maanden korter door luchtvervuiling, zo heeft het RIVM zelf eerder berekend.