GGD vraagt begrip voor langere wachttijd afspraak booster

De gemiddelde reistijd naar een vaccinatielocatie is ongeveer 12 minuten, zegt de GGD. ‘Als mensen sneller een afspraak willen, kan het zijn dat mensen daar langer voor moeten reizen.’ De organisatie roept mensen op geduld te hebben. ‘Iedereen komt in de komende weken aan de beurt.’

Demissionair coronaminister Hugo de Jonge meldde deze week dat de boosterprikcampagne wordt versneld. Iedere 18-plusser krijgt volgens de minister uiterlijk in de tweede helft van januari een boosterprik aangeboden. Volgens de oude planning zou iedereen pas in maart aan de beurt zijn geweest.

De GGD’en moeten ‘8,5 miljoen Nederlanders in enkele weken tijd een vaccinatie aanbieden’, aldus GGD GHOR Nederland. ‘Een vaccinatiecampagne van deze omvang is nog nooit eerder vertoond in ons land.’