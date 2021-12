Poetin en Xi benadrukken goede onderlinge relatie tijdens overleg

De Russische president Vladimir Poetin en de Chinese leider Xi Jinping hebben tijdens een videogesprek de uitstekende relatie tussen hun landen benadrukt. De twee landen hebben in toenemende mate een gespannen relatie met het Westen, maar de onderlinge samenwerking is volgens Poetin een voorbeeld voor de rest van de wereld.

In westerse hoofdsteden klinkt momenteel kritiek op de Russische troepenopbouw bij Oekraïne en de mensenrechtensituatie in China. De twee landen waren vorige week ook niet welkom op een democratietop van de Amerikaanse president Biden, waar Nederland wel aan meedeed.

Meerdere landen, waaronder Verenigde Staten, hebben ook al aangekondigd de Olympische Spelen in Beijing deels te boycotten door er geen toppolitici heen te sturen. Poetin verzekerde zijn ‘goede vriend’ Xi in het gesprek dat hij in elk geval wel komt. ‘In februari kunnen we elkaar eindelijk persoonlijk ontmoeten in Beijing.’

Veiligheidsbelangen

Xi zei op zijn beurt dat China en Rusland vaker samen moeten optrekken om elkaars veiligheidsbelangen te waarborgen. De Chinese leider vertelde zijn ambtsgenoot dat ‘bepaalde internationale krachten’ zich onder het mom van democratie proberen te bemoeien met de interne aangelegenheden van hun landen.

Het gesprek duurde volgens het Kremlin ongeveer anderhalf uur. Een topadviseur van Poetin stelde dat de leiders vonden dat de relatie tussen hun landen ‘een ongekend hoog niveau heeft bereikt’.