Britten beginnen met stresstest voor energiebedrijven

De Britse toezichthouder voor de energiesector gaat leveranciers van gas en elektra vanaf januari onderwerpen aan een stresstest. Die moet uitwijzen hoe goed deze bedrijven bestand zijn tegen extreme schommelingen in de prijs voor aardgas of elektriciteit. De gasprijzen waren de voorbije maanden tot wel zes keer zo hoog als een jaar eerder, waardoor veel Britse energieleveranciers failliet gingen.

Als uit de stresstest naar voren komt dat een energieleverancier financieel kwetsbaar is, gaat toezichthouder Ofgem in gesprek over maatregelen. De instantie wil energieleveranciers bijvoorbeeld kunnen vragen om tijdelijk geen nieuwe klanten aan te nemen als dit hun financiële positie bedreigt.

Door het omvallen van Britse energieleveranciers moesten al 4 miljoen huishoudens in het Verenigd Koninkrijk noodgedwongen naar een andere aanbieder voor gas en licht. Ook in Nederland zijn enkele kleinere energieleveranciers, met samen tienduizenden klanten, failliet gegaan.

In het Verenigd Koninkrijk speelde mee dat er wettelijk een plafond zit aan de prijsverhogingen die energieleveranciers kunnen doorvoeren bij klanten met een variabel tarief. Toen de gasprijzen sterk stegen, werd het hierdoor ook moeilijker om de extra inkoopkosten op te vangen. Ofgem werkt aan een aanpassing van het stelsel van maximumprijzen, die ieder jaar in april worden vastgesteld. Energieleveranciers klaagden dat dit te laat is als gas en elektriciteit op de markt ineens veel duurder worden.