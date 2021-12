Groot onderzoek naar effectiviteit coronavaccin bij hiv-patiënt

In Afrika wordt een grote studie opgezet om uit te zoeken hoe effectief het Moderna-coronavaccin is onder mensen die hiv-positief zijn. Er doen zo’n 14.000 proefpersonen in acht landen mee aan het onderzoek, melden onderzoeksorganisaties CoVPN en South African Medical Research Council.

Het zou gaan om de eerste grote studie die specifiek is bedoeld om te kijken hoe mensen met hiv, het virus dat aids kan veroorzaken, reageren op het vaccin. Er wordt dan ook gekeken wat bijvoorbeeld de optimale dosis is voor die groep. Onderzoekers kunnen volgens de organisaties ook meteen evalueren hoe bruikbaar het vaccin is tegen de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus.

De studie krijgt de naam Ubuntu en wordt opgezet in Zimbabwe, eSwatini (voormalig Swaziland), Botswana, Malawi, Zambia, Oeganda, Kenia en Zuid-Afrika. In dat laatste land is naar schatting zo’n 13 procent van de bevolking besmet met hiv.