VVD vindt late besluit over schoolsluiting ‘ongelukkig’

De VVD had liever gewild dat het kabinet eerder een besluit had genomen over het al dan niet sluiten van de basisscholen voor de kerstvakantie. Kamerlid Aukje de Vries noemt het ‘ongelukkig’ dat de schoolsluiting nog geen week vooraf werd bekendgemaakt. ‘Ik vind het heel veel vragen van onderwijs en ouders om flexibiliteit op te brengen.’