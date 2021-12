Van Dissel: AstraZeneca lijkt niet te beschermen tegen Omikron

Mensen die twee keer gevaccineerd zijn met AstraZeneca lijken niet beschermd te zijn tegen ziek worden door de Omikron-variant van het coronavirus. Dat zei Jaap van Dissel woensdag in de technische briefing in de Tweede Kamer.

Van Dissel baseert zich op cijfers uit Engeland over de nieuwe virusvariant. ‘Voor klachten bij infectie biedt het in het Verenigd Koninkrijk geen beschermende werking’, aldus Van Dissel.

Hij benadrukte dat dat niet betekent dat AstraZeneca niet beschermt tegen ernstiger ziekte, waarbij opname in een ziekenhuis nodig is. ‘Maar die cijfers hebben we nog niet’.