Vaccinatiebewijs mogelijk ook in Nederland beperkt geldig

Het vaccinatiebewijs, waarmee mensen een groen vinkje kunnen krijgen in de Coronacheck-app, krijgt mogelijk ook binnen Nederland een geldigheidsdatum. Dat schrijft demissionair coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Het vaccinatiebewijs blijft mogelijk negen maanden geldig zonder boosterprik.

De Europese Commissie wil zo’n geldigheidsduur voor het internationale coronabewijs invoeren. Dat betekent dat mensen die volledig zijn gevaccineerd na negen maanden geen groen vinkje voor reizen naar het buitenland meer kunnen krijgen als ze hun oppepprik nog niet hebben gehad. Het kabinet steunt het voorstel van de Commissie.

Het vaccinatiebewijs kan op dit moment voor binnenlands gebruik nog niet verlopen zonder boosterprik. ‘De bescherming tegen transmissie neemt echter af, naarmate de volledige vaccinatie langer geleden is afgerond’, zo schrijft De Jonge. Dat wil zeggen dat hoe langer het geleden is dat iemand volledig is gevaccineerd, hoe minder goed de vaccinatie beschermt tegen het oplopen van het virus.

Omikron-variant

Dit geldt nog eens extra voor de mogelijk besmettelijkere Omikron-variant, aldus de minister. Daarom werkt hij aan een geldigheidsduur voor de vaccinatiebewijzen voor binnenlands gebruik. Een coronatoegangsbewijs voor binnenlands gebruik kan verkregen worden op basis van vaccinatie, een negatieve testuitslag of een bewijs van herstel als iemand onlangs het virus heeft gehad.

De minister wil de regels voor de geldigheid van het vaccinatiebewijs in het binnenland zo veel mogelijk gelijk laten lopen met die in Europa. Dat wil zeggen dat de termijn dus mogelijk ook voor het coronatoegangsbewijs negen maanden wordt. Een woordvoerster laat weten dat zo’n geldigheidsduur voor binnenlands gebruik ook niet eerder in zal gaan dan die voor de Europese reispas. In het voorstel van de Europese Commissie wordt gesproken van het ingaan van de nieuwe regels per februari.

Het verkorten van de geldigheid voor vaccinatiebewijzen is voor het coronatoegangsbewijs lastiger dan voor de internationale reispas, stelt De Jonge. Een woordvoerster van het ministerie legt uit dat er in de Coronacheck-app voor binnenlands gebruik op dit moment om privacyredenen heel weinig informatie over mensen is opgenomen. Zo staat niet geregistreerd of iemand een groen vinkje heeft op basis van vaccinatie of bijvoorbeeld op basis van een test. ‘Dat maakt het lastig om er een geldigheidsduur op te plakken.’ Dit is volgens haar geen gemakkelijk op te lossen kwestie.