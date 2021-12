EMA maakt weg vrij voor boosterprik met coronavaccin Janssen

EMA kan nog niet beoordelen in hoeverre het risico op zeldzame bijwerkingen aanwezig is. Van het bewuste vaccin is bekend dat het in uitzonderlijke gevallen kan leiden tot trombose en een tekort aan bloedplaatjes, een ernstig ziektebeeld. Voor de boosterprik wordt dit ‘zorgvuldig gemonitord’, meldt de medicijn- en vaccinwaakhond van de EU.

