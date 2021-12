Bescherming van ouderen door coronavaccins verder gedaald

Bij zijn vorige briefing, begin december, boden de vaccins bij ouderen 84 procent bescherming. Begin november was de zogeheten vaccineffectiviteit 89 procent. Ook bij mensen die jonger dan 70 zijn, zwakt de bescherming iets af. Bij hen zijn de vaccins voor 93 procent effectief tegen ziekenhuisopnames, terwijl dit eerder zo’n 97 procent was.

Vanwege de verminderde afweer kunnen mensen een boosterprik krijgen. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge kondigde dinsdag aan dat alle volwassenen uiterlijk in de tweede helft van januari een boosterprik kunnen krijgen, als hun laatste coronaprik of hun coronabesmetting minstens drie maanden geleden was.

De vaccins blijven wel beschermen tegen opname op een intensivecareafdeling. De effectiviteit daartegen is ongeveer 95 procent.