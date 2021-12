Diplomaten Litouwen weg uit China om zorgen over veiligheid

Litouwen heeft al zijn diplomaten teruggehaald uit China vanwege zorgen over hun veiligheid. De Chinese autoriteiten hadden geëist dat de vertegenwoordigers van het EU-land hun diplomatieke papieren zouden inleveren, zeggen ingewijden tegen zakenkrant FT. Dat leidde tot de vrees dat ze dan ook hun diplomatieke onschendbaarheid zouden verliezen.

China en Litouwen liggen met elkaar overhoop omdat Taiwan een ambassade heeft geopend in het Baltische land. Dat ligt gevoelig omdat Taiwan door China wordt gezien als afvallige provincie die herenigd moet worden met het moederland. Taiwanese kantoren in westerse landen worden om een conflict te voorkomen vaak vernoemd naar hoofdstad Taipei, maar in Litouwen draagt de diplomatieke post wel de naam Taiwan.

De hoogste Litouwse diplomaat in China, zaakgelastigde Audra Ciapiene, keerde woensdag terug naar Vilnius voor overleg. De ambassade wordt voorlopig op afstand aangestuurd, laten de Litouwse autoriteiten weten aan de krant. Een ingewijde zei tegen persbureau Reuters dat alle negentien Litouwse ambassademedewerkers en hun gezinnen inmiddels zijn vertrokken uit Beijing.

Ingewijden omschrijven de behandeling van de Litouwse diplomaten als een vorm van intimidatie. ‘China geeft een signaal af richting andere Europese landen dat draconische straffen volgen als je het voorbeeld van Litouwen volgt’, zei een westerse diplomaat in de Chinese hoofdstad volgens FT. ‘We moeten duidelijk maken dat maatregelen tegen één lidstaat worden gezien als stappen tegen de hele EU.’