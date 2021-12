Grote fondsen nog niet aan verhoging pensioenen toe

Of pensioenen omhoog kunnen met de inflatie, hangt af van de dekkingsgraad. Die laat zien hoeveel geld een fonds in kas heeft om alle beloofde pensioenen te kunnen betalen. Een Kamermeerderheid stemde vorige maand in met een versoepeling waarbij de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden aan het eind van dit jaar 105 procent moet zijn. Dat betekent dat voor iedere euro aan toegezegd pensioen er 1,05 euro in kas moet zijn. De maatregel gaat met terugwerkende kracht vanaf januari gelden.

Bij ABP bedroeg de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden eind november 101,4 procent, meldt het grootste pensioenfonds van Nederland op zijn website. Een woordvoerster van het pensioenfonds noemt het daarom ‘heel onwaarschijnlijk’ dat ABP volgend jaar pensioenen kan indexeren. Bij PFZW, dat de pensioenen voor onder andere ziekenhuismedewerkers regelt, is de situatie nog slechter. Over de voorgaande twaalf maanden had dit fonds gemiddeld net geen 99 cent per euro aan toegezegd pensioen in kas.