Kuipers: mensen blijven misschien langer op wachtlijst staan

Ziekenhuizen nemen de laatste paar dagen iets minder nieuwe coronapatiënten op, maar de instroom is nog altijd groot en de druk is hoog. Ziekenhuizen stellen planbare behandelingen uit. De komst van de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus kan leiden tot een nieuwe golf.

Kuipers: ‘De kans is groot dat de meeste mensen ook in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar op de wachtlijst blijven. Als iemand een versleten heup heeft en niet mobiel is, is drie maanden wachten buitengewoon lang. Bovendien leidt het potentieel tot gezondheidsschade. Dit heeft grote impact.’