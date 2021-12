Bijklussende bankmedewerkers krijgen beroepsverbod

Een drietal bankmedewerkers die een eigen bedrijf hadden opgericht om medewerkers voor banken te werven mogen hun beroep een paar maanden lang niet uitoefenen. De Tuchtcommissie Banken heeft beroepsverboden aan hen opgelegd van vijf en zes maanden. De drie lieten het na hun werkgever te informeren over hun bijverdiensten. Daarmee schonden ze de bankierseed. De drie zijn inmiddels niet meer werkzaam bij de betreffende bank.

De Tuchtcommissie noemt de bank waar de drie werkzaam waren niet bij naam. Maar de kwestie speelde in 2019 toen de bank nieuwe mensen zocht voor het opsporen van witwassen. Dat was voor de drie aanleiding om een eigen bedrijf op te richten om kandidaten voor te dragen.

Twee van de medewerkers mogen zes maanden niet actief zijn in de bancaire sector. Volgens de Tuchtcommissie gaven zij ‘geen enkele blijk van inzicht in het kwalijke van hun gedrag’. De derde medewerker erkende wel verkeerd te hebben gehandeld en ervan te hebben geleerd. Hij mag zeker vijf maanden niet meer in de sector aan de slag.

Andere overtredingen

Bij de beslissing van de Tuchtcommissie zijn ook andere overtredingen van de gedragsregels meegenomen. Zo zouden de medewerkers ook cv’s hebben vervalst van kandidaten die zij voordroegen bij de bank, door te vermelden dat ze een cursus hadden gevolgd terwijl dit niet waar was. Een van de medewerkers betaalde ook een ‘aanbrengvergoeding’ van 2500 euro aan de andere omdat die hem had geholpen om bij de bank te kunnen gaan werken.

De bankierseed is enkele jaren terug in het leven geroepen om het vertrouwen in de financiële sector te herstellen. Wie de regels overtreedt, kan daarop worden aangepakt door de Stichting Tuchtrecht Banken.