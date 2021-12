Opvolger Merkel belooft transformatie Duitse economie om klimaat

De opvolger van Angela Merkel zei dat het gebruik van kolen, olie en gas de afgelopen 250 jaar de basis vormde voor de Duitse welvaart. Daar komt nu verandering in. Duitsland wil in 2045 klimaatneutraal zijn en dat betekent volgens Scholz dat in de komende 23 jaar afscheid wordt genomen van fossiele brandstoffen. Hij stelde zijn land de grootste economische en industriële transformatie in een eeuw in het vooruitzicht.

Om dat voor elkaar te krijgen, moet Duitsland ‘een regering van technologische vooruitgang’ krijgen. De nieuwe bondskanselier zei dat technologische ontwikkelingen nodig zijn om klimaatneutraal te worden. Scholz erkende ook dat verandering lastig is en dat het verleidelijk is om simpelweg te blijven doen wat Duitsland in het verleden veel economisch succes heeft opgeleverd, maar dat is volgens hem uiteindelijk geen optie.

Uithaal

Scholz speechte niet alleen over zijn ambities, maar haalde in de Bondsdag ook nadrukkelijk uit naar gewelddadige tegenstanders van het vaccinatiebeleid. ‘We zullen niet toestaan dat een kleine minderheid van ongeremde extremisten probeert haar wil op te leggen aan de samenleving.’ Hij deed die uitspraak nadat de politie in Dresden invallen had gedaan vanwege een vermeend moordcomplot van radicale antivaxers tegen de premier van deelstaat Saksen.

De Bondsdag koos voormalig minister van Financiën Scholz vorige week tot bondskanselier, nadat zijn centrumlinkse SPD eerder dit jaar nipt de verkiezingen had gewonnen. Hij vormt nu een coalitie met klimaatpartij de Groenen en de liberale Vrije Democraten (FDP).