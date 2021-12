Zuid-Afrikaans hof stuurt ex-president Zuma terug naar gevangenis

Het hof oordeelt dat het verlof onwettig was. De 79-jarige Zuma zat korter dan twee maanden in de gevangenis toen hij vanwege gezondheidsredenen zijn cel mocht verlaten. Details over zijn toestand werden toen niet gedeeld.

De voormalige president kreeg zijn straf omdat hij weigerde mee te werken aan een onderzoek naar corruptie onder zijn presidentschap. Na zijn opsluiting in juli ontstonden in delen van Zuid-Afrika grootschalige rellen met honderden doden en duizenden arrestaties tot gevolg.