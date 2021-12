Australië opent grenzen voor studenten en arbeidskrachten

Australië zal dit jaar niet meer de grenzen openen voor toeristen uit het buitenland. Er is wel een reisbubbel afgesproken met Japan en Zuid-Korea. Reizigers uit die landen zijn net als visumhouders vanaf woensdag weer welkom in Australië.

De regering in Canberra hoopt met de versoepeling van het reisbeleid de economie een impuls te geven. Er is een tekort aan arbeidskrachten en internationale studenten leveren de economie jaarlijks 35 miljard Australische dollar (ruim 22,1 miljard euro) op. Canberra eist van alle mensen die naar Australië komen dat ze volledig gevaccineerd zijn en zich vlak voor vertrek laten testen op het coronavirus. Voorafgaand aan de versoepelingen is het Australiërs en inwoners van het land makkelijker gemaakt om internationale reizen te maken.

De versoepeling zou eigenlijk op 1 december worden doorgevoerd, maar werd uitgesteld vanwege de Omikron-variant van het coronavirus. Het is volgens de regering niet meer logisch om de grenzen dicht te houden, omdat de variant al wereldwijd is verspreid en ruim honderd keer in Australië is vastgesteld.