De Jonge vraagt Gezondheidsraad om ‘reflectie’ over boosteradvies

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft de Gezondheidsraad gevraagd om zijn eigen adviezen over de boostercampagne onder de loep te nemen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

De adviezen van de Gezondheidsraad zijn een belangrijke leidraad voor het kabinet, en worden vaak gevolgd. De raad adviseerde in september om voorbereidingen te treffen voor een boostercampagne, maar kwam pas vorige maand met het advies om te beginnen de boosterprikken te zetten.