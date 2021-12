Kuipers: ministerie wilde geen zorgpersoneel uit buitenland halen

De zorgsector had een plan om de capaciteit van de intensive cares te vergroten door artsen en verpleegkundigen uit het buitenland te halen en de behandelingen op bepaalde plekken te concentreren. Maar het ministerie van Volksgezondheid wilde dat niet, zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, woensdag in de Tweede Kamer.

De Volkskrant bracht het plan dinsdag naar buiten. Intensive cares zouden honderd bedden extra beschikbaar krijgen. ‘Er is destijds door het ministerie besloten: we willen graag dat jullie andere opties exploreren’, zei Kuipers. Vervolgens besloot de sector om te kijken of studenten meer ingezet konden worden.

Kuipers ging niet in op de redenen van het ministerie, maar zei wel dat het invliegen van medewerkers niet eenvoudig is: ‘Je moet mensen hiernaartoe halen, teams formeren, zo nodig extra opleiden. Dat is kostbaar.’ Aruba en Curaçao hebben eerder artsen en verpleegkundigen uit het buitenland gehaald. ‘Toen deze mensen er klaar voor waren, was de golf door vaccinatie grotendeels voorbij.’