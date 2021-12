Patiëntenfederatie blij met voorrang booster voor kwetsbaren

Afgelopen lente kregen mensen die vanwege een zwakkere gezondheid ook in aanmerking komen voor de jaarlijkse griepprik voorrang bij de coronavaccinatie. Ze kregen voorrang zodat ze sneller beschermd zouden zijn tegen het virus. Het zijn bijvoorbeeld mensen die een longaandoening hebben. In de eerdere planning van de boostercampagne kwamen deze mensen echter niet eerder in aanmerking voor een oppepprik dan leeftijdsgenoten.

De Patiëntenfederatie pleitte daar wel voor, omdat er anders extra veel maanden tussen de laatste vaccinatie en de boosterprik zou komen te zitten. De bescherming van de coronavaccins neemt af naarmate het langer geleden is dat de laatste prik is gezet. Juist voor deze groep kwetsbare mensen is het belang van bescherming tegen het virus extra groot, zo redeneert de federatie.

Volgens het plan van De Jonge heeft iedereen boven de 18 jaar uiterlijk in de tweede helft van januari een boosterprik aangeboden gekregen. De voorrang van de griepprikpopulatie op leeftijdsgenoten is dus maximaal een aantal weken. Bovendien moeten grote groepen mensen komende weken tegelijkertijd worden geprikt. ‘Het zal druk worden’, beaamt een woordvoerder van de Patiëntenfederatie. ‘Maar ze kunnen zich in ieder geval melden. Ze hoeven nu in elk geval niet langer te wachten.’