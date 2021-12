Voor UBS dreigt tik van 350 miljoen euro in Franse belastingzaak

De Zwitserse bank UBS dreigt in het slotkwartaal van dit jaar geconfronteerd te worden met een tik van zeker 350 miljoen euro vanwege de slepende Franse belastingzaak. De bank, die onder leiding staat van de Nederlander Ralph Hamers, moet in Frankrijk een belastingboete van 1,8 miljard euro betalen. Als UBS besluit de zaak niet aan te vechten, is de impact op de winst mogelijk nog veel groter.

Volgens de rechter in Parijs heeft UBS rijke Fransen geholpen bij het ontduiken van belasting door het geld op geheime Zwitserse bankrekeningen te zetten. In 2019 werd bepaald dat de bank in eerste instantie 4,5 miljard euro moest betalen. Dat werd door het hof van beroep in Parijs maandag teruggebracht tot 1,8 miljard euro. Dat bedrag bestaat uit een vordering van 1 miljard euro en een schadevergoeding van 800 miljoen euro.

Zowel UBS als de Franse openbare aanklagers hebben tot maandag de tijd om in beroep te gaan tegen de beslissing van het hof. De Zwitserse kredietverlener zei dat het de beslissing bestudeert en alle opties overweegt. Dat betekent ook dat UBS beroep tegen de zaak kan aantekenen bij de hoogste Franse rechtbank. De zaak speelt al zeven jaar.

De bank zal naar verwachting ten minste 350 miljoen euro aan voorzieningen treffen, meldden bronnen aan persbureau Bloomberg. Dat bedrag komt bovenop de 450 miljoen euro die UBS eerder al opzij heeft gezet om de kosten van de rechtszaak te dekken. Als UBS besluit niet in beroep te gaan, zou het in het vierde kwartaal nog eens 1 miljard euro aan voorzieningen moeten treffen vanwege de kwestie.