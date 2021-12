Lagere opening Europese beurzen verwacht richting rentebesluiten

De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt woensdag lager te openen. Beleggers zetten zich schrap voor een reeks rentebesluiten van grote centrale banken. Mogelijk zal de Federal Reserve woensdagavond bekendmaken dat de wegens de coronacrisis ingevoerde stimuleringsmaatregelen sneller worden afgebouwd. Ook elders in Europa wijst de voorbeurshandel op een lager begin.

Na de Federal Reserve komen donderdag ook de Europese Centrale bank en beleidsmakers van het Verenigde Koninkrijk en Japan met nieuwe rentebesluiten. De vraag is hoezeer zij al geneigd zijn hun coronastimulans, die rentes laag houdt, af te bouwen in het licht van de sterk gestegen inflatie. Daarnaast speelt de opleving van het coronavirus een rol.

De beurzen in Azië lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,1 procent hoger maar in China en Hongkong zakten de belangrijkste graadmeters weg na tegenvallende macro-economische cijfers.

IMCD

Mogelijk is er ook aandacht voor bouwbedrijf Heijmans. De onderneming koopt een fabriek in Friesland die gestandaardiseerde houtskeletten voor woningen maakt. De overname moet Heijmans helpen om sneller woningen op te leveren op een CO2-neutrale manier.

IMCD kwam met nieuws over zijn bestuur. De raad van commissarissen nomineert topman Piet van der Slikke voor een nieuwe termijn van twee jaar. In mei kunnen aandeelhouders ook stemmen over een verlenging van vier jaar van de termijn voor financieel topbestuurder Hans Kooijmans.

PostNL

Pakket- en postbezorger PostNL beweegt mogelijk op een adviesverlaging voor het aandeel door analisten van de bank Barclays. Daarnaast meldt De Telegraaf dat de Autoriteit Financiële Markten onderzoek doet naar de koersbeweging van het logistieke bedrijf. De waarde van PostNL daalt sinds deze zomer, terwijl de prestaties tegen het einde van het jaar juist pieken door al het thuiswinkelen. Bezorgde aandeelhouders hebben hier melding van gedaan bij de toezichthouder, schrijft de krant.

Verzekeraar Aegon zegt door een herverzekeringsdeal met Reinsurance Group of America het zogenoemde langlevenrisico bij 7 miljard euro aan pensioenverplichtingen te hebben verminderd.

Elders in Europa weet kledingwinkelconcern Inditex de aandacht op zicht gericht. De winst en omzet van het Spaanse moederbedrijf van winkelketens als Zara en Bershka stegen fors ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook de Zweedse concurrent H&M kwam met cijfers en rapporteerde een gestegen omzet.