Ministerie steunt 33 gemeenten om sneller woningen te bouwen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken steunt 33 gemeenten met 253 miljoen euro om sneller tienduizenden betaalbare woningen te bouwen. Die woningen zijn bedoeld voor starters of mensen met een middeninkomen.

Opgeteld gaat het om 44.277 nieuwe huizen. Die zijn verdeeld over 36 projecten. Die komen nu te traag van de grond omdat ze financieel nog niet rond zijn. Het geld van het Rijk kan worden gebruikt om bijvoorbeeld vervuilde grond te saneren, bedrijven uit te plaatsen of toegangswegen aan te passen. Gemeenten en provincies zijn verantwoordelijk voor de rest van de kosten.

Onder de gehonoreerde projecten vallen relatief veel bouwlocaties rond stationslocaties. Vijftien keer draait het om transformaties van bedrijventerreinen. Ook in bestaande verouderde wijken komen nieuwe huizen. Bij drie projecten gaat het om bouwprojecten buiten de bestaande woonplaatsen.

Aanmeldingen

65 projecten wilden aanspraak maken op een deel uit de pot voor deze impuls voor woningbouw. Volgend jaar stelt het ministerie opnieuw geld beschikbaar om de woningmarkt vlot te trekken. ‘Ik verwacht ook dan weer veel aanmeldingen’, zegt demissionair minister Kajsa Ollongren.

Het is de derde keer dat het ministerie voor dit doel geld beschikbaar stelt. Hierdoor zijn tot nu toe bijna 140.000 nieuwbouwwoningen versneld gebouwd, zo becijferde Binnenlandse Zaken. ‘Dit is fors meer dan de doelstelling van 65.000 woningen bij de start in 2019’, aldus het ministerie. Voor 2022 heeft het ministerie 250 miljoen euro vrijgemaakt voor een vierde tranche. Dit maakt naar verwachting de bouw van circa 40.000 woningen mogelijk.

Volgens het ministerie moeten er de komende tien jaar in Nederland 900.000 woningen worden bijgebouwd. Er is vooral een grote vraag naar betaalbare huizen.