Ruim 60 doden en tientallen doden na explosie gastruck Haïti

Bij een enorme explosie van een gastruck zijn dinsdag in Haïti minstens 62 mensen om het leven gekomen. Dit gebeurde nadat omstanders het voertuig hadden overspoeld om gemorste brandstof op te vangen, een schaars goed in het door brandstoftekorten geteisterde land. De vrachtwagen is vermoedelijk over de kop geslagen nadat de bestuurder de macht over het stuur verloor tijdens het ontwijken van een ​​motortaxi.

Premier Ariel Henry bezocht de plaats van het ongeval, Haïti’s tweede stad Cap-Haïti, en zei dat zijn ‘hart gebroken’ was nadat hij enkele van de tientallen gewonden in een plaatselijk ziekenhuis had ontmoet. Later twitterde hij dat er noodfondsen waren vrijgemaakt om de tragedie het hoofd te bieden.

‘We hebben nu 62 doden geteld’, zei loco-burgemeester Patrick Almonor. De autoriteiten zijn nog steeds op zoek naar slachtoffers in nabijgelegen gebouwen. Almonor beschreef gruwelijke taferelen en zei dat hij tientallen mensen ‘levend verbrand’ had zien worden en dat het ‘onmogelijk was om ze te identificeren’.

Almonor zei ook dat ongeveer veertig huizen in het gebied beschadigd waren, maar dat er nog geen details beschikbaar waren over eventuele slachtoffers die zich nog daarin bevinden.