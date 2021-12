Kort geding tegen Thierry Baudet over Holocaustvergelijking

Tweede Kamerlid Thierry Baudet moet zich woensdagmiddag tijdens een kort geding verantwoorden voor zijn uitspraken waarin hij de coronamaatregelen van het kabinet vergelijkt met de Holocaust. Het kort geding tegen de leider van Forum voor Democratie is aangespannen door het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en het Centraal Joods Overleg. Het geding wordt gesteund door vier Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. De zaak is voor belangstellenden vanaf 13.30 uur te volgen via een livestream.