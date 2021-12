Fed gaat naar verwachting coronasteun sneller afbouwen

Fed-voorzitter Jerome Powell liet eind november al weten dat de coronasteun mogelijk sneller moet worden teruggedraaid doordat de inflatie hardnekkiger blijkt dan eerder gedacht. Vorige week bleek dat de inflatie in de VS in november is gestegen tot het hoogste niveau in bijna 40 jaar. De rente blijft echter vrijwel zeker nog onveranderd. De Amerikaanse centrale bank begon dinsdag aan zijn laatste tweedaagse beleidsvergadering van 2021.

De centrale bank startte in november met de afbouw van zijn opkoopprogramma van obligaties. De Fed kocht tot en met oktober maandelijks voor 120 miljard dollar, omgerekend ruim 103 miljard euro, aan obligaties op om de economie te stimuleren. Vanaf november werd dat programma met 15 miljard dollar per maand verlaagd. Daarmee zou dat programma medio volgend jaar volledig afgebouwd kunnen zijn.

Kenners verwachten dat de Fed het tempo van de afbouw zal opvoeren tot 30 miljard dollar per maand. Het opkoopprogramma van obligaties zou daarmee in maart 2022 al volledig afgebouwd kunnen zijn. De afloop van het opkoopprogramma is ook van belang voor de rente. De Fed heeft namelijk aangegeven de rente pas te verhogen als de opkoop van obligaties is gestopt.

Tot nu toe ging de Fed op basis van de zogeheten ‘dot plot’, een grafische weergave van de renteverwachtingen van de Fed-bestuurders voor de komende twee jaar, uit van één renteverhoging in 2022, gevolgd door meerdere renteverhogingen in 2023 en 2024. Op de financiële markten wordt al rekening gehouden met mogelijk twee tot drie renteverhogingen in het komende jaar als de inflatie niet afzwakt.

Het besluit van de Fed wordt om 20.00 uur Nederlandse tijd bekendgemaakt. Later zal Powell een toelichting geven op het besluit. Ook komt de centrale bank met nieuwe groeiramingen voor de Amerikaanse economie.