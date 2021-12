Zelfstandigen vragen kabinet om terugkeer TOZO-regeling

Zzp’ers-vereniging Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) vraagt het kabinet om de coronasteunregeling TOZO terug te brengen voor getroffen zzp’ers nu de avondlockdown is verlengd tot half januari. In veel sectoren zoals de horeca, cultuur en sport is daarom veel minder werk en zelfstandigen in die sectoren komen daardoor volgens VZN in ‘ernstige nood, zowel financieel als mentaal’.