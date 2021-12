Techaandelen trekken Wall Street omlaag

Zo werd Microsoft 3,3 procent lager gezet en Google-moeder Alphabet 1,3 procent. Apple verloor 0,8 procent. Zowel de iPhonemaker als Google is onderwerp van een onderzoek van de Britse mededingingsautoriteit. Die doet onderzoek naar de machtspositie van de twee Amerikaanse techbedrijven bij besturingssystemen voor mobiele telefoons en bestudeert opties om deze macht aan te pakken.

De mogelijkheid dat de rente op niet al te lange termijn gaat stijgen werd reëler door de cijfers over de Amerikaanse producentenprijzen over november. Die gingen vorige maand met 9,6 procent omhoog ten opzichte van een jaar eerder. Dat was meer dan economen hadden verwacht en de sterkste prijsstijging ooit. Als bedrijven meer vragen voor hun producten kan dat de inflatie aanwakkeren.

Coronasteun

Beleggers keken toch al uit naar het rentebesluit van de Federal reserve dat woensdag volgt. De centrale bank zal naar verwachting een versnelling van de afbouw van de coronasteun voor de Amerikaanse economie gaan aankondigen. Fed-voorzitter Jerome Powell liet eerder al doorschemeren dat dit nodig is om de gestegen inflatie te beteugelen.

Niet alle aandelen hadden te lijden onder de angst voor een minder ruim monetair beleid. Banken als Citi, Goldman Sachs, JP Morgan en Bank of America stegen tot 1,3 procent. Als de rente hoger is, is het voor banken makkelijker om geld te verdienen.

Dow-Jonesindex

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent in de min op 35.544,18 punten. De brede S&P 500 daalde 0,8 procent tot 4634,09 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde 1,1 procent in tot 15.237,64 punten.

Pfizer steeg 0,6 procent. Uit de definitieve onderzoeksresultaten bleek dat de coronapil van het bedrijf de kans op ziekenhuisopname of overlijden bij risicogroepen kan verkleinen met bijna 90 procent. Ook lijkt het geneesmiddel te werken bij patiënten die de Omikron-variant hebben opgelopen.

De euro was 1,1256 dollar waard, tegen 1,1271 dollar bij het sluiten van de Europese aandelenbeurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent minder op 70,34 dollar. Brentolie werd 1,5 procent goedkoper, op 73,29 dollar per vat.