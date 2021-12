ID&T vraagt meer perspectief, anders ook in 2022 geen festivals

‘Voor onze branche, waarin alle voorbereidingen 6 tot 12 maanden van tevoren worden gedaan, is de strategie waarbij het land bestuurd wordt door tweewekelijkse beslissingen te nemen onhoudbaar. Het is nu wel duidelijk dat de strijd tegen het virus nog niet gestreden is en als er in de nabije toekomst geen doordacht plan komt is de kans groot dat 2022 weer een jaar zonder events zal zijn. Dat zal desastreuze gevolgen hebben voor de branche’, laat de organisatie weten in een reactie.

Het kabinet trekt vanwege de langer durende maatregelen miljoenen euro’s extra uit voor steun aan de culturele sector. Daarmee is wel een verhoogd eigen risico gemoeid. ID&T zegt dat dat ‘niet te rijmen valt voor een sector die als geen ander getroffen is’. ‘Dit soort maatregelen zorgen er, samen met het gebrek aan perspectief, ook voor dat wij als live sector onze internationale koppositie verliezen aan de landen om ons heen die wél een duidelijke visie hebben. Dit zal grote gevolgen hebben, namelijk een implosie van wat eens een zeer florerende bedrijfstak was’, aldus de organisator.

De culturele sector krijgt bijna 60 miljoen euro aan compensatie en 25 miljoen euro aan leningen. Het kabinet hoopt in de eerste drie maanden van 2022 meer te kunnen zeggen over de steun op lange termijn.