GGD kan nog niets zeggen over versnelling boosterprik

Koepelorganisatie van de gezondheidsdiensten GGD GHOR Nederland kan nog niets zeggen over de uitvoering van de versnelde boosterprikcampagne die demissionair coronaminister Hugo de Jonge dinsdag aankondigde. Een GGD-woordvoerder wilde ook niet ingaan op de vraag of het de gezondheidsdiensten zal lukken om aan de nieuwe vraag van de minister te voldoen.

De Jonge meldde tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen dat iedere 18-plusser uiterlijk in de tweede helft van januari een boosterprik krijgt aangeboden. In de eerdere plannen zou iedereen pas in maart aan de beurt zijn geweest. De GGD’en spelen een cruciale rol bij de vaccinatiecampagne, omdat zij verreweg de meeste mensen van een prik moeten voorzien.

GGD GHOR Nederland laat weten ‘nog in beraad’ te zijn met alle regionale afdelingen over de uitvoering van die opdracht. ‘We voeren nog koortsachtig overleg.’ Woensdagochtend komt de organisatie met een verklaring, aldus de woordvoerder.

De Jonge kondigde eerder ook al een versnelling van de prikcampagne aan. Onder meer het Rode Kruis, Defensie, huisartsen en studenten moeten helpen om komende tijd extra prikken te zetten. Via een speciale website (ggdreservisten.nl) kunnen mensen zich aanmelden die willen helpen. Hoeveel van de duizenden mensen die zich meldden al worden ingezet is nog onduidelijk.