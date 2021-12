Werkgevers: goed dat coronasteunpakket wordt doorgetrokken

VNO-NCW en MKB-Nederland stellen dat ondernemers door het verlengen van de coronasteun de komende maanden ‘in elk geval zekerheid hebben’. De organisaties zeggen samen met de vakbonden in overleg met het kabinet te zijn over een plan hoe de komende anderhalf jaar samen te leven met het virus zonder telkens in een lockdown te hoeven. ‘Dit is belangrijker dan ooit, want veel ondernemers houden het zo niet veel langer vol.’

De verlenging van de maatregelen in verband met de nieuwe Omikron-variant komt niet onverwacht, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘Voor de horeca is het missen van de kerst nog eens een extra aderlating. Voor winkels vergroten de aangescherpte sluitingstijden juist in deze periode soms ook de druk op de uren dat ze wel open zijn, terwijl ze met langere openingstijden bezoekers beter kunnen spreiden.’

Werkende ouders

De organisaties hebben er ook begrip voor dat gezien het aantal besmettingen in het basisonderwijs dat de kerstvakantie daar een week eerder begint. Ze wijzen er wel op dat dit problemen voor werkende ouders kan opleveren ‘juist in deze drukke tijd van het jaar’.

Tenslotte is het een goede zaak dat de boostercampagne flink wordt versneld, waardoor iedereen vanaf 18 jaar die dat wil eind januari opnieuw gevaccineerd is. VNO-NCW en MKB-Nederland schrijven deze week al hun leden aan met een handreiking voor ondernemers om het gesprek met medewerkers aan te gaan over vaccineren.