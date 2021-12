Rutte voorziet geen ‘gat’ in coronabeleid bij overgang kabinetten

De overgang van kabinet-Rutte III naar Rutte IV zal niet leiden tot "gaten" in het coronabeleid, verwacht demissionair premier Mark Rutte. De wissels in zijn ministersploeg gaan zoals bij een estafetterace, denkt hij: "we geven rennend het stokje over".

Het kabinet wil uiterlijk 14 januari opnieuw beslissen welke maatregelen nodig zijn. Mogelijk wordt dat besluit genomen door de nieuwe bewindslieden, omdat Rutte naar verwachting zijn nieuwe kabinet begin volgend jaar presenteert.

De premier denkt niet dat de nieuwe ministers en staatssecretarissen harde politiek zullen bedrijven op het coronabeleid, omdat het gaat om het nationaal belang. Het huidige coronabeleid kan naar zijn inschatting dan ook worden voortgezet. Wel denkt hij dat het nieuwe kabinet andere "accenten" kan zetten. "Dat hoort ook bij een nieuwe coalitie."

Of demissionair coronaminister Hugo de Jonge ook in die ministersploeg terugkeert als minister van Volksgezondheid en verder kan werken aan het coronabeleid, is allerminst zeker. Het is nog niet bekend voor welke ministeries het CDA, waarvan De Jonge lid is, ministers mag leveren. NRC meldde eerder dat het CDA dit keer geen Volksgezondheid krijgt als ministerie. Dan zou De Jonge naar een ander ministerie moeten of zelfs helemaal vertrekken uit het kabinet.