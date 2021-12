Musk: Tesla accepteert dogecoin als betaalmiddel fanartikelen

In een tweet schreef Musk dat de dogecoin als een soort proef geaccepteerd zal worden als betalingsmiddel voor bepaalde producten. Daarop ging de koers van de dogecoin, een digitale munt met een afbeelding van een hond van een Japans ras, flink omhoog. Musk heeft zich vaker positief uitgelaten over de dogecoin, waardoor de munt dit jaar sterk in waarde is gestegen. Nu is de dogecoin ongeveer 0,19 dollar waard.

Tesla verkoopt ook zaken als kleding, sleutelhangers en de Cyberwhistle, een fluitje in de vorm van de Cybertruck die het bedrijf op de markt wil gaan brengen. Musk zei eerder dit jaar dat Tesla de bitcoin ging accepteren als betaalmiddel. Daar zag hij binnen twee maanden weer van af vanwege de impact van het delven van bitcoins op het milieu.