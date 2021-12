ChristenUnie is ‘halverwege’, denkt niet dat het nachtwerk wordt

De ChristenUnie overlegt nog over het concept-coalitieakkoord, maar hoopt uiterlijk in de avonduren klaar te zijn. De kleine partij is ‘halverwege’, zei Kamerlid Pieter Grinwis aan het einde van de middag. Vicepremier Carola Schouten, een van de onderhandelaren van de partij, verwacht niet dat het nachtwerk wordt.