Buitenlanders storten zich op Turks vastgoed door goedkope lira

De Turkse lira daalde de afgelopen tijd hard ten opzichte van buitenlandse valuta als de dollar en de euro door het onorthodoxe economische beleid van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Die verlaagt de rente terwijl de inflatie oploopt, terwijl renteverhogingen doorgaans worden gebruikt om de inflatie te beperken. Daardoor is het voor mensen van buiten Turkije steeds goedkoper om in het land te investeren. Maandag zakte de lira nog bijna 7 procent ten opzichte van de dollar. Dit jaar werd de Turkse munt al bijna 50 procent minder waard.

Overigens zijn woningverkopen aan buitenlanders nog altijd maar een klein deel van de totale woningverkopen. Eén op de 25 in Turkije verkochte woningen ging vorige maand naar iemand van buiten Turkije. In totaal ging het om 7363 woningen. Dat was wel met afstand het hoogste aantal in de afgelopen twee jaar.