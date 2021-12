Shell neemt Amerikaans zonne-energiebedrijf Savion over

De overname loopt via de divisie voor duurzame energie Shell New Energies. Savion wordt daarbij overgenomen van de Australische investeringsbank Macquarie. De deal moet nog voor het einde van dit jaar worden afgerond.

Savion werkt aan de ontwikkeling van meer dan honderd projecten voor energie uit zonnepanelen en opslag van energie in veel Amerikaanse staten. Het in 2019 opgerichte bedrijf is gevestigd in Kansas City in de staat Missouri en telt meer dan 120 werknemers. ‘Als een van de snelst groeiende en goedkoopste energiebronnen is zonne-energie een cruciaal element van onze duurzame portefeuille nu we onze inspanningen naar nul uitstoot versnellen’, stelt Shell in een toelichting.