Rutte laat zich vervangen op EU-top door Belgische premier

De Belgische premier Alexander De Croo vertegenwoordigt Nederland op de Europese top van deze week. De Croo vervangt demissionair premier Mark Rutte, die donderdag in de Tweede Kamer debatteert over het coalitieakkoord.

België is op het ogenblik voorzitter van de Benelux, waardoor het in de rede lag De Croo te vragen om in te springen. De Belgische premier is net als Rutte en hun Luxemburgse collega Bettel een liberaal. Eerder koos Rutte eens voor oudgediende Bettel, die al vele toppen meemaakte.

De Croo treedt namens Rutte woensdag op bij een EU-top met Oekraïne en andere zogeheten oostelijke partnerlanden van de unie. Ook donderdag, als de gewone decembertop voor de EU-leiders begint, vertegenwoordigt hij Nederland. Tot Rutte klaar is met het Kamerdebat over de uitkomst van de kabinetsformatie en mogelijk alsnog naar Brussel kan afreizen.

De Belgische premier ‘staat natuurlijk in nauw contact’ met de sherpa (Ruttes rechterhand in Brussel) en de Nederlandse ambassadeur bij de EU, laat zijn woordvoerder weten. Die zullen De Croo waar nodig bijstaan. Regeringsleiders die voor elkaar het woord voeren houden het in principe bij het uitspreken van wat tevoren is voorbereid en improviseren niet.