Wall Street overwegend lager na sterk gestegen producentenprijzen

De aandelenbeurzen op Wall Street zijn dinsdag wisselend begonnen. Beleggers in New York vrezen voor nieuwe rentestappen om de inflatie te beteugelen nadat er cijfers over de Amerikaanse producentenprijzen waren bekendgemaakt. Bedrijven vroegen vorige maand haast een tiende meer voor hun producten dan een jaar eerder. Dat was meer dan economen hadden verwacht en de sterkste prijsstijging ooit.